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Spor

Transfer resmen bitti! Anthony Nwakaeme'den ters köşe: İmzayı atıyor

Anthony Nwakaeme'nin adı Trabzonspor ile yollarını ayırdıktan sonra başta Fenerbahçe olmak birçok takımla anılmıştı. Ancak Anthony Nwakaeme'nin Al İttihad ile anlaşmaya vardığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Aksam.com.tr24 Haziran 2022 Cuma 21:15 - Güncelleme:
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Trabzonspor ile sözleşme yenilemeyen Anthony Nwakaeme'nin yeni adresi belli oldu. Fenerbahçe olmak üzere birçok takımla adı anılan Anthony Nwakaeme'nin Suudi Arabistan ekibi Al İttihad ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

ANTHONY NWAKAEME, ARABİSTAN YOLCUSU

Aksam.com.tr'de yer alan habere göre; Anthony Nwakaeme, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al İttihad ile anlaşmaya vardı. Nwakaeme, Arap ekibi ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı ve yıllık 4.5 milyon euro kazanacak.

TRABZONSPOR VEDA ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Anthony Nwakaeme için veda paylaşımı yapan Trabzonspor, "Bazen gitsen de aslında sonsuza kadar kalırsın... Her şey için teşekkürler Tony." ifadelerine yer vermişti.

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ANTHONY NWAKAEME'NİN KARNESİ

Anthony Nwakaeme geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 36 resmi maçta 15 gol ve 11 asistle skora katkıda bulundu. Bordo-mavili formayla bugüne kadar toplam 145 karşılaşmada forma şansı bulan 33 yaşındaki Nijeryalı sol kanat 47 gol ve 40 asistlik bir performans sergiledi.

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