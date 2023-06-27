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Spor

Transfer resmen bitti! Arda Güler'den herkesi ters köşe eden karar

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldız futbolcusu Arda Güler için transferde hareketli günler yaşanıyor. Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan başarılı futbolcu Arda Güler kariyeri hakkında çok önemli bir karar verdi. Arda Güler'in bu kararında milli takım arkadaşlarının etkili olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Star Gazetesi27 Haziran 2023 Salı 13:41 - Güncelleme:
Transfer resmen bitti! Arda Güler'den herkesi ters köşe eden karar
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Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldız futbolcusu Arda Güler hakkında transfer iddiaları gündemi sardı. Başarılı oyuncu Arda Güler için Avrupa'nın birçok köklü kulübü devreye girmiş durumda. Transfer görüşmeleri yoğun geçen yetenekli yıldız geleceği hakkında kararını verdi.

ARDA GÜLER, AVRUPA YOLCUSU

Son iki sezonda takımda gösterdiği performans ile tüm kulüplerin ilgisini üzerine toplayan Arda Güler bu yaz döneminde kariyeri için çok önemli bir karar vermeye hazırlanıyor. Uzun süredir Arda Güler'in adı Real Madrid, Barcelona, Ajax, Bayern Münih, Benfica gibi Avrupa futboluna yön vermiş kulüplerle anılıyordu. Henüz hangi takıma gideceği netleşmemiş olan Arda Güler ise bir konuda kesin kararını vermiş durumda. O da "gelecek sezon Avrupa'da olmak."

MİLLİ TAKIM KAMPINDA "TAKIMDAN AYRIL" TAVSİYESİ

Son iddialara göre bu kararında ise milli takım arkadaşlarının tavsiyesi ve Kerem Aktürkoğlu'nun vermiş olduğu bir röportaj etkili oldu. Fenerbahçe'nin gelecek sezon Abdullah Avcı ile anlaşma ihtimalinin olması ve Kerem'in bir röportajında "Abdullah hoca genç oyunculara şans tanımıyor" cümlesi Arda'yı etkiledi.

Ayrıca eski başkan Ahmet Ağaoğlu tarafından Trabzonspor'dan ayrılmasına izin verilmeyen Uğurcan Çakır'ın da takımdan ayrılma konusunda Arda Güler'i etkilediği ortaya çıktı. Son olarak yurt dışında oynayan Türk futbolcuların bu konuda Arda Güler ile yaptığı "takımdan ayrıl" konuşmaları Arda'nın kararında etkili oldu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon sarı-lacivertli forma ile 35 resmi maça çıkan Arda Güler 6 gol, 7 asist ile skora katkı sağladı.

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