İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2025 Cuma / 21 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,8932
  • EURO
    47,8446
  • ALTIN
    4396.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Transfer sonunda duyuruldu! Romulo 5 yıllığına imzayı attı
Spor

Transfer sonunda duyuruldu! Romulo 5 yıllığına imzayı attı

Bundesliga ekiplerinden Leipzig, Romulo ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Transferiyle ilgili konuşan Brezilyalı futbolcu, 'Benim için kariyerimde büyük bir adım' dedi. İşte detaylar...

Haber Merkezi15 Ağustos 2025 Cuma 12:16 - Güncelleme:
Transfer sonunda duyuruldu! Romulo 5 yıllığına imzayı attı
ABONE OL

Alman ekibi RB Leipzig, Göztepe'nin 23 yaşındaki Brezilyalı santrforu Romulo'yu kadrosuna kattığını resmi olarak duyurdu.

Transferin bonservis bedeli 20+5 milyon euro olarak açıklandı.

"TEMİZ BİR TEKNİĞE SAHİP"

RB Leipzig Sportif Direktörü Marcel Schafer, Rômulo transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Romulo güçlü bir fiziğe, temiz bir tekniğe ve belirgin bir gol hissine sahip. Hücumda esnek bir şekilde kullanılabilir; hem klasik dokuz numara hem de daha değişken rollerde. Bizi özellikle etkileyen şey, Brezilya ve Türkiye'de farklı liglere ve oyun sistemlerine ne kadar hızlı uyum sağladığıydı. Oyunumuza yeni bir ivme kazandıracağına ve hücum profilimizi daha da çeşitlendireceğine inanıyoruz. Onu Leipzig'e getirebildiğimiz için büyük mutluluk duyuyoruz." İfadelerini kullandı.

"KARİYERİMDE BÜYÜK BİR ADIM"

Romulo ise transferiyle ilgili, "RB Leipzig'e transfer olmak benim için kariyerimde büyük bir adım. Bundesliga, dünyanın en güçlü ve heyecan verici liglerinden biri ve burada en üst düzeyde kendimi kanıtlamak istiyorum. Leipzig'de yüksek yoğunluk, tempo ve presle oynandığını biliyorum, bu tam da bana göre. Gol atmak, asist yapmak ve takım olarak hedeflerimize ulaşmak için her şeyi yapmak istiyorum. Aynı zamanda şehri ve taraftarları tanımayı ve RBL ailesinin bir parçası olmayı da sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Romulo, Göztepe formasıyla gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve Bundesliga ekibinin ilgisini çekmişti.

GÖZTEPE KARNESİ

Sarı-kırmızı formayla 46 resmi maça çıkan Brezilyalı golcü 22 gol ve 13 asist ile Göztepe tarihine damga vurdu.

ÖNERİLEN VİDEO

24 Yılın Hikayesi: Birlik ve Kardeşliğin Türkiye'si

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.