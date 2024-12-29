İSTANBUL 7°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2024 Pazar / 28 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,1761
  • EURO
    36,764
  • ALTIN
    2956.54
  • BIST100
    10025.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Transfer sürecini anlattı! İşte Fatih Terim'den Al Shabab sözleri
Spor

Transfer sürecini anlattı! İşte Fatih Terim'den Al Shabab sözleri

Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın yeni teknik direktörü olan Fatih Terim kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu. İlk andan itibaren görüşmelerin olumlu geçtiğini söyleyen Fatih Terim 'Birbirimizi çok iyi anladık. Bu görüşmeler esnasında teşekkür etmem gereken iki kişi var. Bir tanesi Prens Abdurrahman bin Türkî, bir diğeri de başkanımız sayın Mohamad Almunajem.' dedi. İşte detaylar...

Haber Merkezi29 Aralık 2024 Pazar 15:37 - Güncelleme:
Transfer sürecini anlattı! İşte Fatih Terim'den Al Shabab sözleri
ABONE OL

Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımıyla anlaşan Fatih Terim, yeni kulübüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Terim'in Al Shabab'ın sosyal medya hesabından yayınlanan açıklaması şöyle:

"Burada olmaktan son derece mutluyum. Son yıllarda Suudi Arabistan'ın artan lig seyri herkes tarafından çok beğenilen bir lig olmaya doğru gidiyor."

"Al Shabab ile ilk andan itibaren görüşmelerimizde birbirimizi çok iyi anladığımızı düşünüyorum. O yüzden çok hızlı bir şekilde ortak bir noktaya vardık ve birbirimizi çok iyi anladık. Bu görüşmeler esnasında teşekkür etmem gereken iki kişi var. Bir tanesi Prens Abdurrahman bin Türkî, bir diğeri de başkanımız sayın Mohamad Almunajem. Çünkü bu görüşmeler süresince nezaketli bir davranış sergilediler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum."

"Lig sıralamasında geride gibi duruyoruz ama bu hiçbir şeyden vazgeçtiğimiz anlamına gelmez. Hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğiz ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Açıkçası tarihi başarılarla dolu Al Shabab takımını eski günlerine dönmesi için çaba sarf edeceğiz beraberce."

"Buradan tüm emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum ve ben de yeni bir sayfa açtığımız Suudi Arabistan'da çok heyecanlıyım. İnşallah her şey gönlümüzce olur."

"Ortaya kendi felsefesini, kendi oyun anlayışını koyan bir takım koyacağız. Bu da inşallah hep beraber beğendiğimiz bir takım olacak."

Terim, sözlerini Arapça "Yallah Shabab" ifadeleriyle bitirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.