Gelecek sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, sezon sonunda Alman ekibi Borussia Dortmund'dan ayrılacak olan Julian Brandt'ı geniş listesine yazdı. 29 yaşındaki on numara oyuncusu, birçok kulüpten teklif geldiğini doğruladı. 1-0'lık Leverkusen mağlubiyetinin ardından konuşan Brandt, "Acele etmeye gerek yok. Sezonun sonuna doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz ancak önümüzde hala önemli maçlar var. Görüşmelere başlamak kulübe haksızlık olur. Temelde hiçbir transfer iddiasını dışlamıyorum ama tercih ettiğim şeyler var. Her şey sırayla" ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca 585 maça çıkan 29 yaşındaki orta saha 135 gol ve 147 asist kaydetti. Başarılı oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.