  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Transfer TFF'ye bildirildi! Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın lisansını çıkardı
Spor

Transfer TFF'ye bildirildi! Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın lisansını çıkardı

Fenerbahçe, yeni yılın ilk transferini yaptı. Sarı-lacivertliler, Samsunspor'un kanat oyuncusu Anthony Musaba'yı kadrosuna kattı. İşte detaylar...

3 Ocak 2026 Cumartesi 14:50
Transfer TFF'ye bildirildi! Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın lisansını çıkardı
Fenerbahçe, ara transfer döneminde ilk takviyesini yaptı. Sarı lacivertliler Samsunspor'dan Anthony Musaba'nın transferinde mutlu sona ulaştı.

Antony Musaba sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçti. Testlerde herhangi bir problem görülmeyen Hollandalı kanat oyuncusu daha sonra takım ile tanışmak için Samandıra'ya geçti.

LİSANSI ÇIKTI

Sarı-lacivertliler, Samsunspor'da forma giyen Anthony Musaba'nın 5.75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödedi. 4.5 yıllık anlaşma sağlanan Hollandalı kanat oyuncusuna yıllık 1.4 milyon Euro ödeneceği öğrenildi.

Samsunspor daha önce kulüple ilişkisini fiilen kesen Anthony Musaba ile ilgili disiplin sürecinin başlatıldığını açıklamıştı. 2 Ocak Cuma günü ise Hollandalı futbolcunun Samsunspor'la olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmişti.

PERFORMANSI

Musaba, Samsunspor formasıyla sahaya çıktığı 22 maçta 6 gol attı ve 3 kez asist katkısında bulundu.

