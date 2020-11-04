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Spor

Transfer yapamayan Bursaspor, gol sayısında geçen sezonu solladı

Transfer tahtasını açamayan ve çoğunluğu genç futbolculardan kurulu kadro ile mücadele etmek zorunda kalan Bursaspor, rakip ağları daha çok sarsıyor. Yeşil Beyazlılar, bu kulvarda TFF 1.Lig'in de zirvesinde yer alıyor.

IHA04 Kasım 2020 Çarşamba 13:57 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 13:57
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8 haftası geride kalan TFF 1.Lig’de en çok gol atan takım arasında Bursaspor da yer alıyor. Rakip ağları toplam 16 kez sarsarak İstanbulspor ve Tuzlaspor ile bu kulvarda ligin zirvesinde yer alan yeşil beyazlı takım, geçen sezonki performansının da üstüne çıktı. Bu sezon transfer tahtasını açamayan ve genç futbolculardan kurulu kadro ile mücadele etmek zorunda kalan Bursaspor, 8 haftalık dilimde geçen sezon 13 gol atarken bu yıl 16 kez rakip fileleri havalandırdı. Geçen sezon çok az forma şansı tanınan Ali Akman, gol krallığına yürürken, Burak Kapacak da atığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çeken isimlerin başında geldi.

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