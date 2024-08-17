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Spor

Okan Buruk açıkladı! Transfer yapılacak mı?

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk galibiyeti değerlendirdi.

17 Ağustos 2024 Cumartesi 00:07 - Güncelleme:
Okan Buruk açıkladı! Transfer yapılacak mı?
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasını kayıpsız geçti. Konyaspor'a konuk olan sarı kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 2-1 yendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, galibiyeti değerlendirdi.

"OYUN ÇOK YAVAŞLIYOR"

"Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Konyaspor deplasmanı hiç kolay olmuyor. 3-4-3 ile başlamalarını beklemiyorduk. Onu gördükten sonra biz de o şekilde onları karşıladık. İlk yarı top bizde olsa da rakibimizi kalemize yaklaştırmadık. Ama oradaki oyun hızımız yeterli olmadı. Maçın berabere gitti her bölümde oyun çok yavaşlıyor. Hem ligi kalitesi hem de maçın kalitesi düşüyor. Hakemlerin oyundaki zaman geçirme üzerine eğilmeleri gerekiyor. Oyunu hızlandıramları gerekiyor."

"VAR KARARINA TEPKİ"

"Rakibimiz uzun topu ve ikinci topu oynayan iyi bir takım. Onların da iyi bir oyun planı vardı ve doğru şekilde kullandılar. Attığımız gol çok tartışılacak bir gol. Kim kime faul yapıyor belli değil. Bu kadar belli olmayan müdahaleye VAR karışıyor. Çok enteresan. Belki ceza sahasında olsa Torreira'ya penaltı diyebilirsiniz. VAR'a çağrılması bence doğru değildi."

TRANSFER DÖNEMİ BİTSİN"

"Kazanarak devam etmek güzel oldu. Transfer dönemi bittiğinde inanılmaz bir mutluluk oluyor içimde. Herkesin kafası karışık. Gitmek isteyen, kalmak istemeyen, sizin göndermek istediğiniz. Çok zor bir dönem. şimdi hedefimiz Şmapiyonlar Ligi'nde olmak. Zorlu bir maç bekliyor. İnşallah tekrar orada mücadele ederiz."

KEREM AKTÜRKOĞLU SÖZLERİ

"Bir oyuncu bizden ayrılana kadar bizim oyuncumuz Ben Kerem'i 11'e aldıysam demek ki onun kalmasını istiyorum. Onun hep Avrupa hedefi vardı. Bu hedefler doğrultusunda görüşmeler oluyor ama ben oyuncuları kullanmaktan yanayım. Aynı şeyi Zaha da söyledim. Senin burada olman bizi rahatsız etmez. İstersen Konya'ya gidelim dedim. Ama gelmek istemedi. Kalırsa da bizim için çok değerli bir oyuncu."

'TRANSFER İÇİN LİMİT YOK"

'Bizim transfer yapmamız için limit açmamız lazım. bu limiti açabilirsik transfer yapabiliriz. Şampiyonlar Ligi de limit açmanın bir yolu.'

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