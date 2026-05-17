Geçtiğimiz günlerde menajeri İstanbul'a gelen Bernardo Silva, Manchester City'deki son günlerini geçirirken birçok takımı peşine taktı. Galatasaray'ın listesinde olan Portekizli hücum oyuncusu için Juventus ve Barcelona ön plana çıkan ekipler oldu.

İtalyan basınından Corriere dello Sport, Portekizli oyuncunun Manchester City'de geçirdiği dokuz yıl ve attığı 76 golün ardından tercihini Juventus'tan yana kullandığını duyurdu. Haberde, Silva'nın Suudi Arabistan ve MLS'ten gelen teklifl eri reddettiği bildirildi. İspanyol basınından Barcauniversal ise "Söylentilere göre Portekizli yıldız, kariyerinde en az bir kez Barcelona için oynamayı hayal ediyor ve bu transfer için bizzat çaba gösteriyor. Menajeri Jorge Mendes de haftalardır bu işin peşinde" ifadelerini kullandı. Bernardo Silva, eski kulübü Benfica'ya dönme ihtimalini ortadan kaldırdı: "Şu an doğru zaman değil." Galatasaray, Silva için temaslarını sıklaştıracak. Oyuncunun bu ayın 25'inde geleceğiyle ilgili daha net kararlar vereceği bildirildi.