İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2026 Pazar / 1 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5977
  • EURO
    53,2744
  • ALTIN
    6644.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Transfer yarışı kızıştı! Galatasaray'dan Bernardo Silva atağı
Spor

Transfer yarışı kızıştı! Galatasaray'dan Bernardo Silva atağı

Geçtiğimiz günlerde menajeri İstanbul'a gelen Bernardo Silva için yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. İtalyan basınında yer alan habere göre yıldız oyuncunun transfer tercihini Juventus'tan yana kullandığı iddia edildi. Ancak Galatasaray, Bernardo Silva için için temaslarını sıklaştıracak. İşte detaylar...

AKŞAM17 Mayıs 2026 Pazar 09:09 - Güncelleme:
Transfer yarışı kızıştı! Galatasaray'dan Bernardo Silva atağı
ABONE OL

Geçtiğimiz günlerde menajeri İstanbul'a gelen Bernardo Silva, Manchester City'deki son günlerini geçirirken birçok takımı peşine taktı. Galatasaray'ın listesinde olan Portekizli hücum oyuncusu için Juventus ve Barcelona ön plana çıkan ekipler oldu.

İtalyan basınından Corriere dello Sport, Portekizli oyuncunun Manchester City'de geçirdiği dokuz yıl ve attığı 76 golün ardından tercihini Juventus'tan yana kullandığını duyurdu. Haberde, Silva'nın Suudi Arabistan ve MLS'ten gelen teklifl eri reddettiği bildirildi. İspanyol basınından Barcauniversal ise "Söylentilere göre Portekizli yıldız, kariyerinde en az bir kez Barcelona için oynamayı hayal ediyor ve bu transfer için bizzat çaba gösteriyor. Menajeri Jorge Mendes de haftalardır bu işin peşinde" ifadelerini kullandı. Bernardo Silva, eski kulübü Benfica'ya dönme ihtimalini ortadan kaldırdı: "Şu an doğru zaman değil." Galatasaray, Silva için temaslarını sıklaştıracak. Oyuncunun bu ayın 25'inde geleceğiyle ilgili daha net kararlar vereceği bildirildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Tırmanarak girdikleri araba anahtarı çaldılar: O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.