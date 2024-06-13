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Spor

Transfer yarışına bir takım daha katıldı! İtalya'da Nicolo Zaniolo rüzgarı

Geçen sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçiren Nicolo Zaniolo'nun talipleri artmaya devam ediyor. Villarrel'in ardından Atalanta da başarılı oyuncu için harekete geçti. İtalyan ekibi Nicolo Zaniolo için Galatasaray'a 18 milyon euro teklif etti. İşte haberin detayları...

13 Haziran 2024 Perşembe 11:04 - Güncelleme:
Transfer yarışına bir takım daha katıldı! İtalya'da Nicolo Zaniolo rüzgarı
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Galatasaray'dan geçtiğimiz sezon Aston Villa'ya kiralık olarak giden Nicolo Zaniolo'nun talipleri artıyor.

Galatasaray'da devam etmek istemeyen İtalyan yıldız için Villarrel'in ardından bir takım daha harekete geçti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Atalanta, Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmak için temaslara başladı.

ATALANTA'NIN TEKLİFİ

Atalanta, Nicolo Zaniolo için Galatasaray'a 'neredeyse zorunlu' satın alma opsiyonuna sahip, kiralama bedeliyle birlikte toplam 18 milyon euro'luk teklif sundu.

Galatasaray ise İtalyan yıldızı için 25 milyon euro'luk beklentisi bulunuyor.

Önceliği İtalya'ya veren Zaniolo'nun da Villarreal'in teklifini şimdilik askıya aldığı aktarıldı.

OKAN BURUK AÇIKLAMIŞTI

Nicolo Zaniolo'nun ayrılma ihtimaline dair konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "İtalya'daydım. Menajerini tesadüfen gördüm. Birinci düşünceleri burada devam etmeyecek gibi ama ben onu kadroda görmek isterim." sözlerini sarf ederek Zaniolo'nun ayrılmaya yakın olduğunu ifade etmişti.

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