DHA 20 Ocak 2021 Çarşamba 19:44 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 19:51

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Yönetim Kurulumuz yürüttüğü titiz bir çalışma ile camiamızın beklentilerine cevap verecek, takımımızda ihtiyaç duyulan mevkileri dolduracak futbolcuları kulübümüze kazandırmak için transfer yasağını resmi olarak kaldırmıştır. Büyük Ankaragücü ailesine hayırlı olmasını diliyoruz. Kulübümüz için zorlu geçen bu süreçte, her türlü desteği hiçbir zaman esirgemeyen yönetim kurulumuz Süper Lig'in ikinci devresinde Ankaragücü’nü en iyi yerlere taşımak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. Büyük Ankaragücü taraftarımızın desteği ile beraber takımımızı daha ilerilere hep birlikte taşıyacağımızı ümit ediyor, sizleri en kalbi duygularımızla selamlıyoruz."