İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Eylül 2024 Cuma / 3 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0378
  • EURO
    37,8932
  • ALTIN
    2757.16
  • BIST100
    9923.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Transfer yılan hikayesine döndü! Fenerbahçe'de Cristian Medina çıkmazı
Spor

Transfer yılan hikayesine döndü! Fenerbahçe'de Cristian Medina çıkmazı

Fenerbahçe'nin bir süredir radarında olan ve Arjantin ekibine transferi için teklif yaptığı Cristian Medina'dan pek de iyi haberler gelmiyor. Sarı lacivertli ekibin tekliflerine rağmen Arjantin ekibi transferi geciktirmeye devam ediyor. Pazar gününe kadar olumlu cevap gelmezse Medina rafa kalkacak. İşte detaylar...

Akşam6 Eylül 2024 Cuma 09:20 - Güncelleme:
Transfer yılan hikayesine döndü! Fenerbahçe'de Cristian Medina çıkmazı
ABONE OL

Sarı lacivertliler bu sezon 1. hedef olarak belirlediği transferleri gerçekleştirmekte zorluk çekiyor. Maximin ve Nesyri'yi takıma geç kazandırdığı için eleştiri toplayan Sarı lacivertli yönetim, Sofyan Amrabat'ı UEFA listesine güç bela yetiştirdi. Sol bek ve 8 numara transferi Avrupa'ya yetişmedi. Bu konuda taraftarın tepkisi devam ederken uzun süredir uğraşılan Cristian Medina transferinde de gelişmeler pek iç açıcı değil. Arjantin ekibi, 22 yaşındaki orta sahayı bu şartlarda bırakmıyor.

BOCA SÜRECİ AĞIRDAN ALIYOR

Paris Olimpiyatları'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve Fenerbahçe'nin radarına giren yetenekli orta saha için bonuslarla birlikte 15 milyon dolarlık teklif sunuldu. Kanarya, Arjantin ekibine vergileri karşılamayı da taahhüt etti. Ancak Boca Başkanı Juan Riquelme'den olumsuz yanıt geldi. Başkan Riquelme, 20 milyon dolarlık serbest kalma maddesinin karşılanması halinde futbolcunun takımdan ayrılabileceğini iletti. Boca, kış döneminde de satış olabileceğini düşünüyor.

OYUNCUNUN AKLI FENER'DE

Sarı lacivertliler, pazar gününe kadar bu transferden olumlu sonuç almayı hedefliyor. Aksi gerçekleşirse teknik direktör Jose Mourinho ve sportif direktör Mario Branco ile görüşen genç futbolcu, Avrupa'ya açılan bu fırsatın kaçmasını istemiyor. Oyuncunun kulübe karşı gösterdiği bir tavır var. Medina'nın da ısrarını arttırmasıyla birlikte Boca bir ihtimal transfere onay verebilir...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.