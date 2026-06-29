Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Mason Greenwood transferi adeta yılan hikayesine döndü. Sarı-Lacivertliler, 24 yaşındaki oyuncuya yıllık 12 milyon euroluk bir teklif sundu. Kanarya, bonservis konusunda ise 35 milyon euroya kadar çıktı. Fransız ekibinin istediği 55 milyon euroluk bonservis bedelini ödemeye razı olan Suudi Arabistan ekibi Al Hilal de İngiliz yıldıza olağanüstü bir maaş teklif etti. Ancak kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Greenwood, bu teklifi geri çevirdi. Başarılı oyuncu, Roma'nın teklifine sıcak bakıyor. Fransız ekibi ise 55 milyon euroluk bonservis inadından kesinlikle taviz vermiyor; çünkü bonservis gelirinin %40'ı Manchester United'a gidecek. İtalyan ekibi 40 milyon euroya kadar çıktı. Arsenal ve Tottenham da Greenwood'un durumunu yakından takip ediyor. Mali bir sıkıntının içerisinde olan Marsilya, bu satışı Temmuz ayı içerisinde bitirmek istiyor. Kulüplerle görüşmeler sürüyor.