Daha önce Beşiktaş'ta forma giyen ve Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ile alakalı sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan basını Brezilyalı oyuncu için iki flaş iddiayı gündeme getirdi. SSC Sports SA'da yer alan habere göre; Al-Ittihad, Talisca'ya talip oldu. Haberde Al-Ittihad'ın, sakatlanan Moussa Diaby'nin yerine Anderson Talisca'yı transfer etmek istediği iddia edildi. Yaşananlar doğrultusunda Suudi Arabistan Kulübü'nün Brezilyalı yıldız için girişimlerini hızlandıracağı kaydedildi.

Spor muhabiri Saud Al-Sarami ise Al Nassr'ın üst düzey yöneticilerinin Talisca'nın takımda kalması için transfere müdahil olduğunu iddia etti. Yapılan haberlerin detaylarında şu bilgiler yer aldı: "Talisca ayrılmak için istediği şartlar konusunda kulübü ile bir türlü anlaşma sağlayamadı. Her geçen gün Talisca'nın takımda kalma ihtimali daha da yükseliyor." Piyasa değeri 12 milyon euro olan 30 yaşındaki oyuncunun kulübü olan sözleşmesi 2026 yılında bitiyor.