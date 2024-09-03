Ön liberoya Sofyan Amrabat'ı alan Fenerbahçe, merkez orta saha transferini de bitirmek için yoğun mesai harcıyor.

Arjantin basınından TNT Sports'un haberine göre; Arjantinli orta saha oyuncusu Cristian Medina için Boca Juniors ile yaptığı görüşmeleri sürdüren Fenerbahçe, Boca Juniors'a Medina için yeni bir teklifte bulundu.

Habere göre; Fenerbahçe, Medina için yaptığı yeni teklifte oyuncuyu şimdi transfer etmek istediğini Boca Juniors'a iletti.

Buna karşın oyuncuyu yıl sonuna kadar takımda tutmak isteyen Boca Juniors, birkaç saat içinde kararını Fenerbahçe'ye iletecek.

Fenerbahçe, Medina için Boca Juniors'a yaptığı son teklifte 13 milyon euro artı sonraki satıştan yüzde 20 pay gibi maddeleri masaya koymuştu.

CRISTIAN MEDINA KİMDİR?

22 yaşındaki Arjantinli altyaş milli orta saha oyuncusu Cristian Medina, bu sezon forma giydiği 29 maçta 3 gol atıp 3 asist yaptı.

Medina, Arjantin'in 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kadrosunda da yer aldı.