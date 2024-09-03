İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Eylül 2024 Salı / 29 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9889
  • EURO
    37,536
  • ALTIN
    2721.4
  • BIST100
    10021.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Transferde acil kod! Fenerbahçe, Medina için teklifini artırdı
Spor

Transferde acil kod! Fenerbahçe, Medina için teklifini artırdı

Orta saha için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Cristian Medina için yaptığı teklifini artırdı. Sarı lacivertliler, Boca Juniors'un yapılan teklife birkaç saat içinde geri dönüş yapmasını talep etti.

3 Eylül 2024 Salı 20:20 - Güncelleme:
Transferde acil kod! Fenerbahçe, Medina için teklifini artırdı
ABONE OL

Ön liberoya Sofyan Amrabat'ı alan Fenerbahçe, merkez orta saha transferini de bitirmek için yoğun mesai harcıyor.

Arjantin basınından TNT Sports'un haberine göre; Arjantinli orta saha oyuncusu Cristian Medina için Boca Juniors ile yaptığı görüşmeleri sürdüren Fenerbahçe, Boca Juniors'a Medina için yeni bir teklifte bulundu.

Habere göre; Fenerbahçe, Medina için yaptığı yeni teklifte oyuncuyu şimdi transfer etmek istediğini Boca Juniors'a iletti.

Buna karşın oyuncuyu yıl sonuna kadar takımda tutmak isteyen Boca Juniors, birkaç saat içinde kararını Fenerbahçe'ye iletecek.

Fenerbahçe, Medina için Boca Juniors'a yaptığı son teklifte 13 milyon euro artı sonraki satıştan yüzde 20 pay gibi maddeleri masaya koymuştu.

CRISTIAN MEDINA KİMDİR?

22 yaşındaki Arjantinli altyaş milli orta saha oyuncusu Cristian Medina, bu sezon forma giydiği 29 maçta 3 gol atıp 3 asist yaptı.

Medina, Arjantin'in 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kadrosunda da yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.