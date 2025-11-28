İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2025 Cuma / 8 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5131
  • EURO
    49,1734
  • ALTIN
    5712.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Transferde Amir Rrahmani sürprizi! Ezeli rakipler karşı karşıya
Spor

Transferde Amir Rrahmani sürprizi! Ezeli rakipler karşı karşıya

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Beşiktaş, Amir Rrahmani için karşı karşıya geldi. Napoli'de forma giyen Kosovalı stoper, iki ezeli rakibi de harekete geçirdi.

Haber Merkezi28 Kasım 2025 Cuma 13:34 - Güncelleme:
Transferde Amir Rrahmani sürprizi! Ezeli rakipler karşı karşıya
ABONE OL

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe için İtalya basınından flaş bir trasfer iddiası ortaya atıldı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ İLGİLENİYOR

Corriere dello Sport'un haberine göre Napoli ile Rrahmani, sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamadı. Bu durum Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın ilgisini çekti. İtalyanlara göre iki kulüp de Kosovalı stoper ile ilgileniyor.

NAPOLI TUTMAK İSTİYOR

Napoli'nin yıldız stoperi kadroda tutarak takım iskeletini korumak istediği kaydedildi.

PERFORMANSI

Bu sezon İtalyan ekibiyle 7 maçta 604 dakika süre alan deneyimli stoper, gol veya asist katkısında bulunmadı. Kosovalı futbolcunun Napoli ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Virajı alamadı, yan yattı: İnşaat malzemeleri sokağa saçıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.