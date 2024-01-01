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  • Transferde arabulucu Ghezzal! Beşiktaş'tan Youcef Atal hamlesi
Spor

Transferde arabulucu Ghezzal! Beşiktaş'tan Youcef Atal hamlesi

Sezonun ikinci yarısına güçlü bir şekilde başlamak isteyen Beşiktaş, sağ bek transferi için Nice'de kadro dışı kalan 27 yaşındaki Youcef Atal'ı gözüne kestirdi. Siyah beyazlı ekip transfer sürecinde kolaylık sağlaması için vatandaşı Ghezzal'dan da destek alacak. İşte detayalar...

Sabah1 Ocak 2024 Pazartesi 10:07 - Güncelleme:
Transferde arabulucu Ghezzal! Beşiktaş'tan Youcef Atal hamlesi
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Beşiktaş'ta kadro dışı kalan futbolcuların akıbeti de yeni gelecek hocaya bağlı olurken, Valentin Rosier'in de durumunun buna göre şekillenmesi bekleniyor.

ADAY FRANSA'DAN

Fransız sağ bekin kadro dışı kalmasının ardından Trabzonspor'un da bu isimle ilgilenmeye başlamasıyla sağ beke de takviye arayışına geçen Beşiktaş, Youcef Atal'ı gündemine almıştı. Nice'de kadro dışı kalan 27 yaşındaki futbolcunun şartlarını araştıran siyah beyazlıların ilk hamleyi yaparak oyuncunun menajeriyle de temaslara başladığı öğrenildi.

Alınan bilgilere göre tarafların bu hafta içinde ilk kez masaya oturmayı planladığı belirtildi. Teklif edilecek maaş ve sözleşme süresi konusunda çalışmalar sürüyor.

GHEZZAL ARABULUCULUK YAPACAK

Beşiktaş yönetimi, Cezayirli futbolcu ile el sıkışabilirse hemen ardından Fransız ekibi ile görüşmelere başlayacak.

Atal görüşmelerinde gerekirse vatandaşı Ghezzal'den de arabulucuk yapması istenecek.

Youcef Atal'ın sözleşmesi 2024 yılının Haziran ayında sona erecek.

6 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Nice formasıyla kadro dışı bırakılmadan önce 6 resmi maça çıkan Youcef Atal bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı sağladı.

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