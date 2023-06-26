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Spor

Transferde Arda Güler endişesi!

İspanya'nın ünlü spor gazetesi Marca, Arda Güler'i manşetine taşıyarak, Martin Odegaard transferini örnek gösterip olası bir Arda Güler transferinin risk boyutuna dikkat çekti.

26 Haziran 2023 Pazartesi 22:05 - Güncelleme:
Transferde Arda Güler endişesi!
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Marca'ya göre, Arda Güler transferinin artıları ve eksileri şu şekilde:

ARDA GÜLER'İN ARTILARI

1- En önemlisi Real Madrid oyuncuyu uzun süredir takip ediyor ve çok istiyor. Real Madrid gibi bir kulüpte gelişim sağlaması ve futbol pazarına çıkması.

2- Arda'nın futbolun son virtüözlerinden biri olarak görülmesi. Genç yeteneğin çalım becerisi ve taraftarların gözüne hoş gelen futbol sergilemesi.

3- Mükemmel bir sol ayağa sahip olması ve oyun tarzıyla Lionel Messi'ye benzetilmesi. Arda'nın çok yönlü bir futbolcu olmasının yanısıra harika top kontrolüne ve yaratıcılığa sahip olması. Ayrıca henüz 18 yaşında olmasına karşın Fenerbahçe ile toplamda 35 maça çıkması.

ARDA GÜLER'İN EKSİLERİ

1- En önemlisi, yeni bir Odegaard vakası yaşanması. Yaşı ve sahadaki pozisyonu nedeniyle Türk yıldızın, geleceğini Real Madrid'de şekillendirmeye çalışırken, Odegaard gibi uyum sorunu yaşama ihtimali. Norveçli yıldız o dönemde büyük umutlarla Real Madrid'e transfer olmuş ancak uyum sorununu atlatamadığı için takımdan ayrılmıştı. Şu sıralar Arsenal'de top koşturan Norveçli yıldız, İngiliz ekibiyle harika bir sezonu geride bırakırken, sezonu 15 gol, 8 asistle noktaladı.

2- Real Madrid'e Brahim Diaz'ın dönmesi. İki oyuncunun benzer profilde olması ve aynı anda kadroda bulunmasının mantıksızlığı.

3- Arda Güler'in Avrupa'ya transfer olduğu takımda devam etmek istemesi ve kiralık olarak başka kulübe gönderilmeye sıcak bakmaması.

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