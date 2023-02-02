İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2023 Perşembe / 12 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8294
  • EURO
    20,7404
  • ALTIN
    1182.8
  • BIST100
    4677.94
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Transferde beklenmedik gelişme! Beşiktaş'ı resmen açıkladı
Spor

Transferde beklenmedik gelişme! Beşiktaş'ı resmen açıkladı

Beşiktaş, Sampdoria'nın Gambiyalı stoper Omar Colley'i transfer etmek için çalışmalarını sürdürürken, futbolcunun menajerinden kritik bir açıklama geldi.

Sporx2 Şubat 2023 Perşembe 09:48 - Güncelleme:
Transferde beklenmedik gelişme! Beşiktaş'ı resmen açıkladı
ABONE OL

Beşiktaş'ın ara transferdeki hedeflerinden biri olarak gösterilen Sampdoria'nın stoperi Omar Colley için transfer açıklaması geldi.

İtalya Kupası'nda Cremonese sürprizi

Colley'in menajeri Federico Pastorello, Beşiktaş'ın oyuncusuna olan ilgisinin devam ettiğini söyledi. Pastorello, "Beşiktaş'ın ilgisi devam ediyor. Transfer için bir haftamız daha var" sözlerini kullandı.

İngiltere Lig Kupası'nda finalin adı belli oldu

Öte yandan İngiliz basınında yer alan habere göre, Beşiktaş, Colley'in transferinde avantajlı olan takım konumunda bulunuyor. Sampdoria'da forma giyen 30 yaşındaki stoperin adı Türkiye'den Galatasaray'la da anılmıştı.

Leipzig, Ozan Kabak'ın Hoffenheim'ını eledi

Omar Colley'in Sampdoria ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Bu sezon 17 maça çıkan Colley, 1 kez fileleri havalandırdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.