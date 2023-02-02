Beşiktaş'ın ara transferdeki hedeflerinden biri olarak gösterilen Sampdoria'nın stoperi Omar Colley için transfer açıklaması geldi.
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Colley'in menajeri Federico Pastorello
, Beşiktaş'ın oyuncusuna olan ilgisinin devam ettiğini söyledi. Pastorello, "Beşiktaş'ın ilgisi devam ediyor. Transfer için bir haftamız daha var"
sözlerini kullandı.
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Öte yandan İngiliz basınında yer alan habere göre, Beşiktaş, Colley'in transferinde avantajlı
olan takım konumunda bulunuyor. Sampdoria'da forma giyen 30 yaşındaki stoperin adı Türkiye'den Galatasaray
'la da anılmıştı.
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Omar Colley'in Sampdoria ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Bu sezon 17 maça çıkan Colley, 1 kez fileleri havalandırdı.