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Spor

Transferde beklenmedik gelişme! Cengiz Ünder'e Fransa'dan talip çıktı

Fenerbahçe'nin kadro planlamasında düşünmediği milli futbolcu Cengiz Ünder için sürpriz gelişme yaşandı. Beşiktaş'a transferi son anda gerçekleşemeyen yıldız oyuncuya Fransız ekibi talip oldu. İşte Cengiz Ünder'e talip olan o kulüp...

Haber Merkezi3 Şubat 2025 Pazartesi 14:48 - Güncelleme:
Transferde beklenmedik gelişme! Cengiz Ünder'e Fransa'dan talip çıktı
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Fenerbahçe'de kadro düşünülmeyen Cengiz Ünder için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Avrupa'nın 5 büyük liginde ara transfer döneminin kapanmasına saatler kala Fransa'dan Cengiz Ünder'e talip çıktı.

Foot Mercato'da yer alan habere göre, hücum hattını güçlendirmek için fırsat kollayan Lens, Cengiz Ünder ile ilgileniyor.

Geceye kadar vakti kalan Lens'in transferi tamamlayıp tamamlayamayacağı merak konusu.

FENERBAHÇE KARNESİ

Cengiz Ünder, Fenerbahçe kariyerinde 41 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.

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