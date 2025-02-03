Fenerbahçe'de kadro düşünülmeyen Cengiz Ünder için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Avrupa'nın 5 büyük liginde ara transfer döneminin kapanmasına saatler kala Fransa'dan Cengiz Ünder'e talip çıktı.

Foot Mercato'da yer alan habere göre, hücum hattını güçlendirmek için fırsat kollayan Lens, Cengiz Ünder ile ilgileniyor.

Geceye kadar vakti kalan Lens'in transferi tamamlayıp tamamlayamayacağı merak konusu.

FENERBAHÇE KARNESİ

Cengiz Ünder, Fenerbahçe kariyerinde 41 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.