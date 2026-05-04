  • Transferde büyük hedef! Galatasaray'dan dünya yıldızına kanca
Transferde büyük hedef! Galatasaray'dan dünya yıldızına kanca

Galatasaray, yaz transfer döneminde Bruno Fernandes'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Manchester United kaptanı olan yıldız oyuncunun transferinde en büyük engellerin sözleşmesi ve kulübüne olan bağlılığı olduğu belirtiliyor.

HABER MERKEZİ4 Mayıs 2026 Pazartesi 21:03
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de son iki haftaya 4 puan farkla lider girerken, hafta sonu oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasıyla birlikte üst üste 4'üncü, toplamda ise 26'ncı şampiyonluğunu ilan etmeyi hedefliyor.

Sarı-kırmızılılar, şampiyonluğun ardından Şampiyonlar Ligi'ne katılarak Avrupa'da daha iddialı bir kadro kurmayı planlıyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız veren yönetim, dünya futbolunun önemli isimlerinden birini gündemine aldı.

CİMBOM'DA HEDEF: BRUNO FERNANDES...

Sky Sports Almanya'nın haberine göre Galatasaray'ın yaz transfer dönemindeki en büyük hedefi, Bruno Fernandes. Manchester United kaptanı olan Portekizli yıldızın transferi zor görünse de sarı-kırmızılıların tüm şartları zorlayacağı ifade edildi.

İngiliz ekibinin Şampiyonlar Ligi bileti alması ve oyuncunun kulübüne olan bağlılığı transferin önündeki en büyük engeller olarak gösterilirken, Galatasaray cephesinin bu transfer için ciddi bir hazırlık yaptığı belirtildi.

2027 yılına kadar Manchester United ile sözleşmesi bulunan Bruno Fernandes için henüz yeni bir kontrat teklif edilmediği kaydedildi. 2020 yılında Sporting'den transfer edilen yıldız oyuncu, İngiliz ekibiyle çıktığı 324 maçta 106 gol ve 107 asistlik performans sergilerken, 2 kupa kazandı.

