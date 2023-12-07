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Spor

Transferde büyük kapışma! Çağlar Söyüncü için iki dev devrede

Atletico Madrid forması milli futbolcu Çağlar Söyüncü için İspanyol basınından sürpriz bir iddia geldi. Bir süredir adı Fenerbahçe ile anılan başarılı savunmacı için son olarak Beşiktaş adı geçmeye başladı. İşte detaylar...

Akşam7 Aralık 2023 Perşembe 09:11 - Güncelleme:
Transferde büyük kapışma! Çağlar Söyüncü için iki dev devrede
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Sezon başında transfer olduğu Atletico Madrid'de sadece 74 dakika şans bulan Çağlar Söyüncü, EURO 2024'te boy gösterebilmek için artık düzenli olarak forma giymek istiyor. Bir süredir Fenerbahçe ile anılan Çağlar için bu kez Beşiktaş da konuşuluyor. Goales, Çağlar Söyüncü için Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kapışma halinde olduğunu yazdı.

Ancak yıldız futbolcunun Süper Lig'e dönme konusunda tereddüt yaşadığı belirtildi. Yusuf Yazıcı'nın da top koşturduğu Fransız ekibi Lille'in de bir göz hapsi var. Fakat problem Atletico Madrid'de. İspanyol ekibi, kalitesine güvendiği Çağlar Söyüncü'yü tamamen kaybetmek istemiyor. Teknik Direktör Diego Simeone, 6 aylığına kiralık gitmesine rıza gösterdi...

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