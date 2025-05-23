Alexander Sörloth geri dönüyor. Süper Lig'de de daha önce Trabzonspor forması giyen ve zaman zaman İstanbul devlerinin gündemine gelen Norveçli golcü, rotayı yeniden oluşturdu.

Sezon başında Villarreal'den Atletico'nun yolunu tutan 29 yaşındaki santrforun peşindeki takımlar belli oldu. Bu kapsamda yaz aylarında Alexander Sörloth, yılın imzasını atabilir.

ALEXANDER SÖRLOTH GELİŞMESİ

Atletico'da son haftalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Alexander Sörloth, yeniden İngiltere'ye dönebilir.

29 yaşındaki golcü oyuncu için Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, West Ham United ve Wolves harekete geçti.

Madrid ekibinde zaman zaman Julian Alvarez- Antoine Griezmann ikilisinin gerisinde kalan Alexander Sörloth'un, son kararını kısa süre içerisinde vereceği belirtildi.

Daha önce İngiltere'de Crystal Palace forması da giyen Alexander Sörloth, gelen tekliflerden birisini kabul etmesi halinde tekrardan Ada'nın yolunu tutacak.

SÖRLOTH'UN SEZON PERFORMANSI

Alexander Sörloth, bu sezon Altletico Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 49 maçta boy gösterdi. 29 yaşındaki başarılı futbolcu bu karşılaşmalarda takımına 21 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

Ayrıca Alexander Sörloth'un, Atletico ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.