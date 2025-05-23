İSTANBUL 30°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2025 Cuma / 26 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,0322
  • EURO
    44,1556
  • ALTIN
    4180.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Transferde büyük sürpriz! Alexander Sörloth geri dönüyor: Şimdiden hayırlı olsun
Spor

Transferde büyük sürpriz! Alexander Sörloth geri dönüyor: Şimdiden hayırlı olsun

Alexander Sörloth için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Atletico Madrid forması giyen Norveçli golcü, sonunda geri dönmeye hazırlanıyor. İşte Alexander Sörloth transferine dair bütün detaylar…

Haber Merkezi23 Mayıs 2025 Cuma 09:49 - Güncelleme:
Transferde büyük sürpriz! Alexander Sörloth geri dönüyor: Şimdiden hayırlı olsun
ABONE OL

Alexander Sörloth geri dönüyor. Süper Lig'de de daha önce Trabzonspor forması giyen ve zaman zaman İstanbul devlerinin gündemine gelen Norveçli golcü, rotayı yeniden oluşturdu.

Sezon başında Villarreal'den Atletico'nun yolunu tutan 29 yaşındaki santrforun peşindeki takımlar belli oldu. Bu kapsamda yaz aylarında Alexander Sörloth, yılın imzasını atabilir.

ALEXANDER SÖRLOTH GELİŞMESİ

Atletico'da son haftalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Alexander Sörloth, yeniden İngiltere'ye dönebilir.

29 yaşındaki golcü oyuncu için Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, West Ham United ve Wolves harekete geçti.

Madrid ekibinde zaman zaman Julian Alvarez- Antoine Griezmann ikilisinin gerisinde kalan Alexander Sörloth'un, son kararını kısa süre içerisinde vereceği belirtildi.

Daha önce İngiltere'de Crystal Palace forması da giyen Alexander Sörloth, gelen tekliflerden birisini kabul etmesi halinde tekrardan Ada'nın yolunu tutacak.

SÖRLOTH'UN SEZON PERFORMANSI

Alexander Sörloth, bu sezon Altletico Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 49 maçta boy gösterdi. 29 yaşındaki başarılı futbolcu bu karşılaşmalarda takımına 21 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

Ayrıca Alexander Sörloth'un, Atletico ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.