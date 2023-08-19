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Spor

Transferde Deniz Türüç ve Umut Meraş takası

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Rams Başakşehir, kadrosuna katmak istediği Umut Meraş için Deniz Türüç'ü isteyen Beşiktaş arasında pazarlıklar devam ediyor.

Sabah19 Ağustos 2023 Cumartesi 12:17 - Güncelleme:
Transferde Deniz Türüç ve Umut Meraş takası
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Başakşehir'in kadrosuna katmak istediği Umut Meraş için yaptığı 500 bin Euro'luk teklife karşılık siyah-beyazlı yönetim, Deniz Türüç'ü takasta istemişti.

1 MİLYON EURO İSTENDİ

Bu gelişme sonrası turuncu lacivertliler, tecrübeli kanat oyuncusu için Umut dışında ayrıca 1 milyon Euro da bonservis talep etti.

Siyah beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in de beğendiği 30 yaşındaki oyuncu için Başakşehir'e teklifini Umut Meraş artı 500 bin Euro olarak iletti.

SAMSUNSPOR'DA İSTİYOR

Pazarlıkların devam ettiği belirtildi. Şimdi Başakşehir'in, siyah beyazlıların teklifine vereceği yanıt beklenirken Umut'u, ligin yeni ekibi Samsunspor da kadrosuna dahil etmeyi amaçlıyor.

49 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Rams Başakşehir formasıyla 49 resmi maça çıkan Deniz Türüç bu karşılaşmalarda 10 gol, 7 asistlik katkı sağladı.

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