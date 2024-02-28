La Liga devi Real Madrid'in 38 yaşındaki tecrübeli Hırvat yıldızı Luka Modric ile ilgili sürpriz transfer iddiası gündeme geldi. Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Modric'i transfer etmek için rekabet ettiği ileri sürüldü.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Real Madrid formasıyla sayısız başarıya imza atan Hırvat orta saha Luka Modric'in sezon sonunda eflatun beyazlı takımla olan sözleşmesi sona eriyor. 38 yaşındaki futbolcunun İspanyol ekibinden ayrılarak başka bir takıma gidip gitmeyeceği merak konusu olurken İspanyol medyasından tecrübeli oyuncu için beklenmeyen bir transfer iddiası geldi.

G.SARAY VE F.BAHÇE PEŞİNE DÜŞTÜ

İspanyol basınında yer alan iddiaya göre, Süper Lig'de şampiyonluk için büyük bir rekabet içerisinde olan Galatasaray ve Fenerbahçe, Luka Modric'i kadrosuna katmak için de birbirlerine rakip oldu.

NABIZ YOKLAYACAKLAR

Real Madrid'in yaklaşık 12 yıldır formasını giyen Luka Modric ile sözleşme yenilemeyeceği ve 38 yaşındaki futbolcuya sezon sonunda teşekkür edeceğinin kaydedildiği haberde, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, dünyaca ünlü orta saha için devreye girdiği öne sürüldü. Her iki takımın da menajerler aracılığıyla nabız yokladığı iddia edildi.

YILLIK 3.5 MİLYON € TEKLİF

Luka Modric'e resmi teklif hazırlığında olduğu belirtilen Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncuya senelik 3.5 milyon Euro civarında bir teklif yapmayı planladıkları aktarıldı.

SUUDİ ARABİSTAN VE ABD'DEN TEKLİFLER VAR

Öte yandan Suudi Arabistan ve Amerika'dan teklifler alan Modric'in, futbol hayatına Avrupa'da devam etmek istediği kaydedildi. Deneyimli yıldız, sezon sona ermeden gideceği takıma karar verecek.

TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYOR

Hırvat orta sahanın Türkiye'yi çok sevdiği ve birçok yakın dostunun İstanbul'da yaşadığı ifade elirken Modric'in İstanbul'da yaşamaya sıcak baktığı ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin ilgisinden memnun olduğu belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Luka Modric bu sezon Real Madrid'de 29 maça çıktı. Başarılı futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol attı. Ayrıca 6 da asist yaptı.

SAYISIZ KUPA KAZANDI

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Modric, Real Madrid formasıyla sayısız kupa kazandı.

KARİYERİ

1.72 boyundaki orta saha kariyerinde Tottenham, Dinamo Zagreb, Inter Zapresic, Zrinjski Mostar ve NK Zadar gibi takımlarda da ter dökmüştü. Modric Hırvatistan Milli Takım'ında ise 172 karşılaşmaya çıkarken 24 gol kaydetti.