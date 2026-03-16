Barcelona'da sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Robert Lewandowski için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Polonyalı yıldızın adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılmaya başladı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ YARIŞA GİRDİ!

Polonya basınından Sportowy'nin haberine göre Beşiktaş ve Fenerbahçe, Robert Lewandowski için transfer yarışına girdi.

37 yaşındaki tecrübeli golcünün Barcelona'da sözleşmesi sene sonunda bitiyor. İspanyol devi, Polonyalı oyuncuyla yeni sözleşme imzalamayı düşünmüyor.

Haberde, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin devreye girdiği, siyah-beyazlıların teklifinin ise daha yüksek olduğu belirtildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Barcelona formasıyla 35 maça çıkan Lewandowski, 14 kez ağları havalandırdı. Tecrübeli golcü 3 de asist yaptı.