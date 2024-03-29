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Spor

Transferde düğmeye basıldı! Fenerbahçe'ye 2 Brezilyalı daha

Fenerbahçe kadrosuna kattığı deneyimli yıldızların yanı sıra gelecek vadeden ve ekonomik olarak sürdürülebilirliği olan gençlerin de peşine düştü. Sarı lacivertliler bu doğrultuda Flamengo'da forma giyen Lorran ve Sao Paulo forması giyen Rodriguinho'yu gözüne kestirdi. İşte detaylar...

Takvim29 Mart 2024 Cuma 13:30 - Güncelleme:
Transferde düğmeye basıldı! Fenerbahçe'ye 2 Brezilyalı daha
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Bu sezon yaptığı hamlelerle gündemden düşmeyen Fenerbahçe, gelecek sezonun planlamalarına şimdiden başladı. Dusan Tadic, Edin Dzeko, Dominik Livakovic, Fred gibi tecrübeli ve yıldız oyuncuları kadrosuna barındıran Fenerbahçe, scout ekiplerini devreye soktu.

REAL MADRİD MODELİ

Sarı-lacivertliler dünyanın dört bir yanına yetenek avcılarını gönderdi. Kanarya başta Güney Amerika olmak üzere özellikle Brezilya ile ilgileniyor. Real Madrid modeli uygulamak isteyen Fenerbahçe, gelecek vadeden genç oyuncuları bulup, yetiştirip, satmak istiyor. Eflatun-beyazlılar bu modeli Vinicius Junior, Rodrygo ve son olarak Endrick'te uyguladı.

SAMBACI ON NUMARA!

Sarı-lacivertli ekip ise daha düşük bütçeli transferler yapacak. Bu kapsamda Fenerbahçe, scout ekipleri tarafından keşfedilen o 2 yıldızı gündemine aldığı iddia edildi. Bu futbolculardan ilki Flamengo forması giyen Lorran olduğu belirtildi. Genç futbolcu on numara mevkisinde forma giyiyor.

FENERBAHÇE'NİN PLANI

17 yaşında olan futbolcu ile ön mukavele yapmak isteyen sarı-lacivertliler Lorran'ı 18 yaşında bastığında takım bünyesine katmak istiyor. Aynı zamanda Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcunun transferini hızlı bitirmek istiyor. Bunun nedeni ise Lorran'ın Avrupa devlerinin radarına girmeden transferini zora sokmamak.

4 GOLE KATKI

Bu sezon 8 maça çıkan genç oyuncu, bu mücadelelerde takımına 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Lorran'ın güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.

ORTA SAHAYA DİNAMO!

Sarı-lacivertlilerin hedefindeki diğer isim ise Sao Paulo forması giyen Rodriguinho. Orta saha mevkisinde oynayan genç futbolcunun 20 yaşında olmasında dolayı Fenerbahçe transferde hızlı davranıp Rodriguinho'yu yazın İstanbul'a getirmek istiyor.

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO

Brezilyalı yetenek, sarı-lacivertlilerin scout ekiplerine takılan futbolcuların birisi olduğu iddia edildi. Rodriguinho'nun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.

FRED DEVREYE GİRECEK

Transferlere Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred'in aracı olması planlanıyor.

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