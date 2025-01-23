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Spor

Transferde düğüm çözüldü! Fenerbahçe, Anderson Talisca için geri sayımda

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için uzun süredir mesai harcadığı Anderson Talisca'da düğüm çözüldü. Brezilyalı yıldızın 2 gün içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Akşam23 Ocak 2025 Perşembe 09:14 - Güncelleme:
Transferde düğüm çözüldü! Fenerbahçe, Anderson Talisca için geri sayımda
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Fenerbahçe, adeta yılan hikayesine dönen Anderson Talisca transferini en sonunda bitirdi. Suudi basınına göre Talisca'da bütün sorunlar çözüldü. Oyuncu ve menajeri Al-Nassr'la alacaklar konusunda anlaşmaya vardı. Zorunlu satın alma opsiyonuyla katılacak olan Brezilyalı yıldızın yarım sezonluk maaşını Sarı-Lacivertliler karşılayacak.

Son olarak Al-Nassr Teknik Direktörü Stefano Pioli, "Bana bu soruyu hep aynı kişi soruyor. Ben artık elimdeki mevcut oyuncularla ilgili konuşabilirim" diyerek transferin son durumunu özetlemiş oldu. OKAZ adlı site, "Talisca, kulübüyle her konuda anlaştı ve 2 gün içinde Riyad'dan ayrılarak İstanbul'a gidecek" haberini paylaştı. Ancak yıldız futbolcu aralık ayından beri maç oynamıyor...

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