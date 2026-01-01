İSTANBUL 3°C / 0°C
1 Ocak 2026 Perşembe
Spor

Transferde Fenerbahçe ile anılıyordu! Nkunku için sakatlık açıklaması

Milan Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, transferde adı Fenerbahçe ile anılan Christoper Nkunku'nun sakatlık nedeniyle gelecek maçta forma giyemeyeceğini açıkladı.

1 Ocak 2026 Perşembe 20:09
Transferde Fenerbahçe ile anılıyordu! Nkunku için sakatlık açıklaması
İtalyan devi Milan, Serie A'da bu hafta Cagliari ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi takımın teknik direktörü Massimiliano Allegri, Fenerbahçe'yi yakından ilgilendiren bir gelişmeyi aktardı.

Allegri karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada sarı lacivertlilerin transferi için görüşmelerde bulunduğu Christopher Nkunku'nun ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceğini söyledi. Fransız yıldızın maç kadrosunda yer almayacağı ifade edildi.

DURUMU BELİRSİZ

Öte yandan Christopher Nkunku'nun sahalara dönüş tarihi ile alakalı Milan cephesinden açıklama yapılmadı. 28 yaşındaki futbolcunun sakatlık durumunun Fenerbahçe ile olan görüşmelerini ne şekilde etkileyeceği merakla bekleniyor.

