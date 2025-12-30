İSTANBUL 13°C / 3°C
Spor

Transferde gündem Franco Tongya: Süper Lig devleri takipte

Gençlerbirliği formasıyla dikkat çeken Franco Tongya, performansıyla transfer gündeminin öne çıkan isimlerinden biri oldu. İtalyan oyuncunun durumunu Beşiktaş ve Trabzonspor'un yakından takip ettiği öğrenildi.

30 Aralık 2025 Salı 00:33
Gençlerbirliği'nde sezona damga vuran Franco Tongya için yeni bir transfer gelişmesi gündeme geldi.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre bu kış transfer dönemi için Serie A ekibi Parma, Franco Tongya ile ilgilenmediği ve İtalyan kulübün oyuncu adına herhangi bir resmi girişimde bulunmadığı öğrenildi.

Gençlerbirliği forması giyen İtalyan kanat oyuncusunun, kariyerindeki bir sonraki adımı atmadan önce sezonu Ankara temsilcisinde tamamlamayı planladığı ifade edildi.

Tongya'nın performansı Süper Lig ekiplerinin de dikkatini çekmiş durumda.

Beşiktaş ve Trabzonspor'un, Franco Tongya'nın durumunu yakından takip ettiği ve sezon sonuna kadar gelişmeleri izlemeyi sürdüreceği belirtildi.

