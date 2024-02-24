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Spor

Transferde hata üstüne hata yapıldı! Galatasaray bedelini Avrupa'da ödedi

Galatasaray, ara transfer dönemini verimli bir şekilde kullanamadı. Sarı kırmızılılar yanlış ve zamanında gerçekleşmeyen transferlerin bedelini adeta Sparta Prag maçında ödedi. İşte detaylar...

Sabah24 Şubat 2024 Cumartesi 11:46 - Güncelleme:
Transferde hata üstüne hata yapıldı! Galatasaray bedelini Avrupa'da ödedi
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Galatasaray, transferde yapılan yanlışların bedelini Avrupa'da ödedi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nden sonra Avrupa Ligi'ne de veda eden sarı kırmızılı takımda, Sparta Prag rövanşında teknik direktör Okan Buruk'un eli kolu bağlandı...

İşte devşirme beklerle Avrupa'da rakibine diş geçiremeyen Cimbom'da, sezon başından bu yana yapılan hataların özeti:

8 numara transferi uzun süre bekledi; Zaha, Tete ve Hakim Ziyech gibi aynı tip hücum oyuncularına yatırım yapıldı.

Taraftar baskısı yüzünden Ndombele son anda kiralandı ancak Fransız orta saha, sezonun hayal kırıklığı oldu.

Kontenjan dolunca Leo Dubois geri çağrılma maddesi koyulmadan ve ücretinin çoğu ödenerek Başakşehir'e kiralandı.

Angelino ile yolların ayrılacağı iki ay önce kesinleşti ancak yeni sol bek Köhn'ün ismi, Avrupa listesine eklenmedi.

Bayern Münih'e 30 milyon Euro'ya satılan Sacha Boey yerine Afrika Kupası'ndaki Serge Aurier transfer edildi. Fildişi Sahilli sağ bek, turnuvadan sakat döndüğü için henüz oynama fırsatı bulamadı.

Devşirme oyuncuları (Kaan Ayhan, Barış Alper, Berkan) savunma beklerinde kullanan Galatasaray, Süper Lig'de kaza yapmadı ancak Avrupa arenasında Sparta Prag cezayı kesti.

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