Ara transfer döneminde kadrosuna önemli yıldızları kadrosuna katan Galatasaray için sürpriz bir sağ bek iddiası daha geldi.

JUANLU SANCHEZ TAKİBE ALINDI

Todofichajes'te yer alan habere göre Sarı-Kırmızılılar, Real Madrid'in de ilgilendiği Juanlu Sanchez'i takibe aldı.

SERBEST KALMA BEDELİ 20 MİLYON EURO

Çok yönlü oyunuyla dikkat çeken 21 yaşındaki sağ bekin serbest kalma bedeli ise 20 milyon euro. Haberde futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen kulüpler için serbest kalma bedelinin oldukça ödenebilir bir rakam olduğu belirtildi.

REAL MADRİD DEVREDE

Sevilla'nın serbest kalma bedelini artırmak için futbolcuyla yeni sözleşme imzalamak istediği ifade edildi. Ancak özellikle Real Madrid'in Sevilla'dan önce elini tutup bu rakamı ödeyerek futbolcuyu transfer edebileceği konuşuluyor.

BU SEZON PERFORMANSI

21 yaşındaki İspanyol futbolcu, bu sezon Sevilla forması giydiği 22 maçta 5 gol attı ve 4 asist yaptı.