Yeni sezon yapılanması doğrultusunda teknik direktörlük koltuğuna Vincenzo Italiano'yu getiren Beşiktaş, transfer pazarında büyük oynamaya başladı. İtalyan teknik adamın imza töreninde futbol direktörü Önder Özen'in kadroya toplamda 7 takviye yapılacağını açıklamasının ardından, siyah-beyazlı yönetimin hedefindeki isimler netleşmeye başladı.

JUVENTUS GELECEK SEZON 3 İSMİ DÜŞÜNMÜYOR

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberlere göre Beşiktaş, Juventus'un gelecek sezon kadro planlamasında düşünmediği 3 futbolcuyu birden gündemine aldı.

ORTA SAHAYA İKİ BREZİLYALI BİRDEN

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda hareket eden Beşiktaşlı yetkililer, merkez orta saha için ilk olarak Arthur Melo ismi üzerinde yoğunlaştı. Fiorentina'yı çalıştırdığı dönemde 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncudan maksimum verim alan 48 yaşındaki Italiano'nun, eski öğrencisini takımında görmeyi çok istediği vurgulandı. Juventus'un ise yüksek maaş yükünden kurtulmak adına, geçen sezonu ülkesinin ekiplerinden Gremio'da kiralık geçiren Melo'nun ayrılığına sıcak baktığı kaydedildi.

Siyah-beyazlıların orta sahadaki bir diğer sambacı hedefi ise 8 numara pozisyonunda görev yapan Douglas Luiz. Juventus'un sürekli kiralık formülüyle değerlendirdiği ve kontratı 2029 yılında bitecek olan 27 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz sezon önce Nottingham Forest, ardından kış transfer döneminde Aston Villa formaları giydi. Geçen sezon toplamda 34 resmi maça çıkarak 1 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Luiz'in piyasa değerinin 18 milyon Euro civarında olduğu belirtildi.

DI GREGORIO İÇİN 15 MİLYON EURO İDDİASI

Beşiktaş'ın Juventus ile yürüttüğü operasyonun üçüncü ayağını ise kaleci Michele Di Gregorio oluşturuyor. İtalyan ekibinde beklentileri karşılayamadığı gerekçesiyle eleştirilen 28 yaşındaki kaleci için siyah-beyazlıların temaslarını sıklaştırdığı aktarıldı.

Juventus yönetiminin, Aston Villa'nın Arjantinli dünyaca ünlü kalecisi Emiliano Martinez ile 3 yıllık anlaşmaya varmasının ardından Di Gregorio ile yollarını kesin olarak ayırma kararı aldığı öne sürüldü. Sözleşmesi 2029'da sona erecek olan İtalyan file bekçisi için Beşiktaş'ın Juventus'a 15 milyon Euro'luk bir transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi.