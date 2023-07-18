İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Temmuz 2023 Salı / 1 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9059
  • EURO
    30,2223
  • ALTIN
    1709.88
  • BIST100
    6365
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Transferde Kerem Demirbay fırtınası! Anlaşma resmen sağlandı
Spor

Transferde Kerem Demirbay fırtınası! Anlaşma resmen sağlandı

Bundesliga ekiplerinden Bayern Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay ile anlaşma sağlandı. Süper Lig devi, Kerem Demirbay'ın kulübüyle anlaşma zemini arıyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi18 Temmuz 2023 Salı 19:02 - Güncelleme:
Transferde Kerem Demirbay fırtınası! Anlaşma resmen sağlandı
ABONE OL

Orta sahaya transfer yapmak isteyen Galatasaray, Bayer Leverkusen'de forma giyen Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Kerem Demirbay'ı kadroya katmak istiyor.

GALATASARAY'DA HEEDEF KEREM DEMİRBAY

Sarı-kırmızılılar, Bayer Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay ile görüşmelerini sürdürüyor. Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay da bu durumda kadroda Türk olarak sayılacak. Sarı kırmızılılar, bu hakkını Yusuf Demir yerine Kerem'den yana kullanmayı planlıyor.

KEREM DEMİRBAY, GALATASARAY İLE ANLAŞTI

Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay İle Galatasaray'ın anlaştığı, Cimbom'un artık Leverkusen'i ikna etmeye çalıştığı ifade edildi. Ayrıca Demirbay'ın kulübünden transfer için kolaylık talep ettiği de gelen bilgiler arasında.

İŞTE GALATASARAY'IN TEKLİFİ

Galatasaray'ın Leverkusen'e yaptığı ilk teklif 3 milyon Euro'dan az, bu da Alman kulübü tarafından düşük bulundu.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Geçen sezon Leverkusen formasıyla 36 maçta 5 gol ve 3 asist üreten 30 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.