Transferde Kerem Demirbay fırtınası! Anlaşma resmen sağlandı

Orta sahaya transfer yapmak isteyen Galatasaray, Bayer Leverkusen'de forma giyen Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Kerem Demirbay'ı kadroya katmak istiyor.

GALATASARAY'DA HEEDEF KEREM DEMİRBAY

Sarı-kırmızılılar, Bayer Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay ile görüşmelerini sürdürüyor. Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay da bu durumda kadroda Türk olarak sayılacak. Sarı kırmızılılar, bu hakkını Yusuf Demir yerine Kerem'den yana kullanmayı planlıyor.



KEREM DEMİRBAY, GALATASARAY İLE ANLAŞTI

Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay İle Galatasaray'ın anlaştığı, Cimbom'un artık Leverkusen'i ikna etmeye çalıştığı ifade edildi. Ayrıca Demirbay'ın kulübünden transfer için kolaylık talep ettiği de gelen bilgiler arasında.



İŞTE GALATASARAY'IN TEKLİFİ

Galatasaray'ın Leverkusen'e yaptığı ilk teklif 3 milyon Euro'dan az, bu da Alman kulübü tarafından düşük bulundu.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Geçen sezon Leverkusen formasıyla 36 maçta 5 gol ve 3 asist üreten 30 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.