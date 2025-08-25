Bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk yarışı verip diğer taraftan Konferans Ligi'nde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefleyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Başkan Serdal Adalı ile teknik patron Solskjaer arasında yapılan son transfer zirvesinde, sol kanada takviye yapılması yönünde karar çıktı.

Siyah-Beyazlılar'ın kanat listesinin ilk sırasında ise Manchester United'ın kadroda düşünmediği Jadon Sancho yer alıyor. 25 yaşındaki İngiliz yıldız, kariyeriyle ilgili kararını Avrupa'da transfer döneminin bitiş tarihi olan 1 Eylül'e kadar verecek. Henüz İngiltere'de istediği teklifi alamayan başarılı oyuncunun Türkiye'ye gelme olasılığı her geçen gün artıyor. Ada temsilcisiyle görüşmeler de sürüyor. Başarılı oyuncunun Manchester United ile olan sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayında sona eriyor. Deneyimli ismin güncel piyasa değeri ise 28 milyon euro.