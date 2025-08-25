İSTANBUL 28°C / 19°C
Transferde kritik tarih 1 Eylül! Beşiktaş'ta hedef Jadon Sancho

Hem Süper Lig'de hem de Konferans Ligi'nde mücadelesini sürdüren Beşiktaş transfer çalışmalarına kız kesmeden devam ediyor. Siyah beyazlı ekip, Premier Lig kulübü Manchester United'ın kadroda düşünmediği 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Jadon Sancho için bekleyişini sürdürüyor. İşte detaylar...

Transferde kritik tarih 1 Eylül! Beşiktaş'ta hedef Jadon Sancho
Bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk yarışı verip diğer taraftan Konferans Ligi'nde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefleyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Başkan Serdal Adalı ile teknik patron Solskjaer arasında yapılan son transfer zirvesinde, sol kanada takviye yapılması yönünde karar çıktı.

Siyah-Beyazlılar'ın kanat listesinin ilk sırasında ise Manchester United'ın kadroda düşünmediği Jadon Sancho yer alıyor. 25 yaşındaki İngiliz yıldız, kariyeriyle ilgili kararını Avrupa'da transfer döneminin bitiş tarihi olan 1 Eylül'e kadar verecek. Henüz İngiltere'de istediği teklifi alamayan başarılı oyuncunun Türkiye'ye gelme olasılığı her geçen gün artıyor. Ada temsilcisiyle görüşmeler de sürüyor. Başarılı oyuncunun Manchester United ile olan sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayında sona eriyor. Deneyimli ismin güncel piyasa değeri ise 28 milyon euro.

