Devre arası transfer döneminde Noa Lang ve Yasser Asprilla'yı kadrosuna katan Galatasaray, orta sahaya takviye yapmak için girişimlerini hızlandırdı. Oulai için 25 milyon euro ve Ahmed Kutucu'nun bonservisini içeren teklifi Trabzonspor tarafından kabul edilmeyen Sarı-Kırmızılılar'ın, Almada için yaptığı kiralama teklifi de Atletico Madrid cephesinden geri çevrildi. Onyedika konusunda ise hem oyuncuyla hem de Belçika ekibi Club Brugge ile anlaşma sağlandı. Ancak Sarı-Kırmızılılar, listedeki diğer seçeneklerle yapılan görüşmeler nedeniyle bu transferi şimdilik bekletmeye aldı.

LİSTENİN BAŞINDA KEİTA VAR

Listenin en ön sırasında ise Parma'nın başarılı orta saha oyuncusu Mandela Keita yer alıyor. Sarı-Kırmızılılar, 23 yaşındaki Belçikalı oyuncuyu önümüzdeki günlerde kadrosuna katmak için İtalyan ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor. Cim-Bom, kısa süre içinde bu temaslardan olumlu ya da olumsuz net bir sonuç almayı hedefliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da genç oyuncunun kadroya katılmasını çok istiyor. Ancak Brighton başta olmak üzere bazı Premier League ekiplerinin de Keita'yı yakından takip ettiği öğrenildi

PARMA 11.9 MİLYON EURO ÖDEDİ

Belçikalı genç futbolcu, altyapı eğitimini ülkesi Belçika'da aldıktan sonra OH Leuven ve Antwerp formaları giydi. Mandela Keita, 2024 yaz transfer döneminde 11.9 milyon euro karşılığında Parma'ya transfer oldu. Başarılı oyuncunun bu sezon İtalya macerasındaki istikrarı, iştah kabartan en büyük veri olarak öne çıkıyor. Parma formasıyla 24 resmi karşılaşmada görev alan genç futbolcu, takımının oyun merkezinde adeta bir "dinamo" görevi üstlendi. Mandela Keita'nın Parma ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.