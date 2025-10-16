Galatasaray forması giyen Yunus Akgün için İtalya'dan transfer iddiası gündeme geldi.

ATALANTA TAKİPTE

Foot Italia'da yer alan habere göre, Atalanta, Yunus Akgün'ü takip ediyor.

Atalanta'nın ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istediği ve Yunus Akgün'ün liste başındaki isimlerden biri olduğu belirtildi.

TRANSFERDEKİ ENGEL

Galatasaray'ın altyapısından yetişen 25 yaşındaki futbolcuyu, sarı-kırmızılılardan ayırmanın kolay olmayacağı ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 9 maçta süre bulan yunus Akgün, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteirlen Yunus Akgün'ün, Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.