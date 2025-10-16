İSTANBUL 20°C / 14°C
Spor

Transferde liste başı! Yunus Akgün'e İtalyan kancası

Galatasaray'daki performansıyla dikkatleri üzerine toplayan Yunus Akgün için sürpriz iddia İtalya'dan geldi. Serie A ekibi Atalanta 25 yaşındaki genç futbolcuyu listesine ekledi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ16 Ekim 2025 Perşembe 10:30 - Güncelleme:
Galatasaray forması giyen Yunus Akgün için İtalya'dan transfer iddiası gündeme geldi.

ATALANTA TAKİPTE

Foot Italia'da yer alan habere göre, Atalanta, Yunus Akgün'ü takip ediyor.

Atalanta'nın ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istediği ve Yunus Akgün'ün liste başındaki isimlerden biri olduğu belirtildi.

TRANSFERDEKİ ENGEL

Galatasaray'ın altyapısından yetişen 25 yaşındaki futbolcuyu, sarı-kırmızılılardan ayırmanın kolay olmayacağı ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 9 maçta süre bulan yunus Akgün, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteirlen Yunus Akgün'ün, Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

