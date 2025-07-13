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Spor

Transferde Mauro Icardi faktörü! Galatasaray'dan Lucas Beltran hamlesi

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekip, 24 yaşındaki genç yıldız Lucas Beltran için İtalyan takımı Fiorentina ile temasa geçti. Görüşmelerin devam ettiği kaydedilirken Arjantinli yıldızın, Mauro Icardi ile takım arkadaşı olmak istediği öğrenildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ13 Temmuz 2025 Pazar 14:30 - Güncelleme:
Transferde Mauro Icardi faktörü! Galatasaray'dan Lucas Beltran hamlesi
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Galatasaray'ın Fiorentina forması giyen Lucas Beltran ile ilgilendiği iddia edildi.

BELTRAN İDDİASI

ESPN'in haberine göre Galatasaray'ın Lucas Beltran için Fiorentina ile temasa geçtiği ve oyuncunun şartları için pazarlığa başladığı aktarıldı.

12 MİLYON EURO TALEP

Haberin devamında İtalyan ekibinin, Arjantinli yıldızı kiralık olarak göndermeye sıcak bakmadığı ve 12 milyon Euro'luk bir bedel karşılığı satışa onay vereceği kaydedildi.

River Plate'in de istediği öne sürülen Beltran'ın önceliğinin Avrupa'da kalmak olduğu ifade edildi.

ICARDI FAKTÖRÜ

Öte yandan Arjantinli on numaranın, Mauro Icardi ile takım arkadaşı olmak istediği için Galatasaray'a sıcak olduğu belirtildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla 47 maça çıkan 24 yaşındaki golcü, 6 gol ve 6 asist kaydetti.

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