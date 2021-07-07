Star.com.tr 7 Temmuz 2021 Çarşamba 18:43 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 18:43

İtalya Serie A'da Sassuolo forması giyen başarılı milli sağ bek Mert Müldür EURO 2020'de gösterdiği etkili performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dev kulüplerin transfer listesine giren genç oyuncu İtalya'dan ayrılmaya yakın. Mert Müldür için özellikle İngiltere Premier Lig'den talipler var.

TOTTENHAM VE WEST HAM DEVREDE



Başarılı milli sağ bek Mert Müldür için İngiltere Premier Lig'inden Tottenham ve West Ham United devreye girdi. İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre Tottenham Hotspur'un yeni Futbol Direktörü Fabio Guild Mert Müldür'e dikkat çekti. Bu yaz transferinde Mert Müldür'ü takımına kazandırmak isteyen Tottenham yarışta yalnız değil. Diğer iki Londra ekibi Arsenal ve West Ham United da Mert için devrede. İngiliz basınının aktardığını göre 22 yaşındaki genç sağ bek için kıyasıya yarış var.

MENAJERİ İTİRAF ETMİŞTİ



Sassuolo'nun Mert Müldür için 10-15 milyon euro aralığında bonservis beklentisi olduğu belirtildi. İngiliz ekiplerinin ilgisi olduğunu menajeri Max Hagmayr İtalya basınına açıklamıştı. Hagmayr, "İsviçre'ye karşı Türk Milli formasıyla sol bekte çok başarılı bir performans gösterdi. Premier Lig'den de talipler var. Mert'i İngiltere'ye getirme olasılığı var mı göreceğiz." demişti.