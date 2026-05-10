Riccardo Orsolini için transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bologna formasıyla başarılı bir sezon geçiren İtalyan oyuncu, bir Süper Lig devinin radarına girdi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre taraflar arasında önümüzdeki günlerde transfer görüşmelerinin hız kazanabileceği belirtiliyor. İşte Riccardo Orsolini cephesinde yaşananlar…

HABER MERKEZİ10 Mayıs 2026 Pazar 21:17
Riccardo Orsolini için transfer gündeminde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Bologna forması altında etkileyici bir sezon geçiren 29 yaşındaki oyuncunun, Süper Lig'in önemli kulüplerinden birinin transfer listesine dahil olduğu öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ RİCCARDO ORSOLİNİ'NİN PEŞİNDE

Trendyol Süper Lig 25/26 sezonunu 4. sırada tamamlamayı garantileyen Beşiktaş, yaz transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; siyah-beyazlılar, Bologna forması giyen Riccardo Orsolini için devreye girdi. Beşiktaş'ın, 29 yaşındaki İtalyan kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için ciddi bir mali teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Haberde, Beşiktaş yönetiminin Orsolini'ye önemli bir maaş içeren sözleşme sunabileceği belirtilirken, Bologna cephesinin ise yıldız futbolcuyu takımda tutmak istediği ifade edildi. İtalyan ekibinin, oyuncusuna gelen tekliflere direnmeye hazır olduğu ancak sözleşme yenileme ihtimalinin de masada bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan Serie A ekibinin; maaş bütçesinde normal şartlarda aşmadığı 2 milyon euroluk sınırı İtalyan oyuncu için bonuslarla esnetebileceği kaydedilirken, deneyimli oyuncuyu takımın önemli parçalarından biri olarak gördüğü belirtildi.

PERFORMANSI

Bologna kariyerinde 307 maçı bulunan Riccardo Orsolini, bu karşılaşmalarda 85 gol ve 33 asistlik katkıda bulundu.

