Fenerbahçe'de transferin bir numaralı ismi Anderson Talisca. Gündemden düşmeyen Brezilyalı yıldızla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İlk etapta Fenerbahçe'ye zorluk çıkartan Suudi ekibi Al Nassr cephesi de artık bu transferin tamamlanmasını bekliyor. 1 Ocak tarihine kadar yabancı oyuncuların kulüpten ayrılmamasını isteyen Al Nassr'ın yeni CEO'su Majed AlJamaan, yapılan tüm anlaşmaları durdurmuştu. Suudi basınından gelen son haberlere göre değişim sürecine gidecek olan Al Nassr'da Anderson Talisca ismi artık gözden çıkartıldı.

YERİNE FORVET ALACAKLAR

Suudi Arabistan basınının haberine göre; Al Nassr kış transfer döneminde çok güçlü hareket edecek. Savunmaya yönelik büyük bir çalışma olacak. Öncelikle takıma bir sol bek alınacak. Orta sahanın ardından Pioli'nin isteği üzerine ise bir forvet transferi gerçekleşecek. Anderson Talisca'nın ayrılmaya karar vermesi halinde yeni bir forvet için çalışmalar başladı. Ancak bu konuda hem Talisca hem Fenerbahçe henüz kararını bildirmedi. Yeni CEO Jaaman, kulübe maddi destek sağlayacak.

HER ŞEYE RAĞMEN GOL ATIYOR

Rap kariyerine merak salan Anderson Talisca'nın, "Futboldan sonra tamamen müziğe odaklanacağım" açıklaması Fenerbahçe cephesini düşündürüyor. 31 yaşına girecek olan yıldız futbolcu, fiziksel olarak eski günlerinden hayli uzak. 2023-24 döneminde sakatlıklardan ötürü tam 137 gün sahalardan uzak kaldı. Ancak yine de Nassr'ın en skorerlerinden. Bu sezon 19 resmi maça çıkan Anderson Talisca, 8 kez ağları salladı. 19 mücadelede toplam 1393 dakika sahada kaldı.