Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunu 3. sırada tamamlayan Trabzonspor'da Andre Onana için İngiliz basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Trabzonspor, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı André Onana'nın bonservisini almak için çalışmalarını sürdürüyor. Daily Mail'de yer alan habere göre bordo-mavili ekip, Kamerunlu kaleciyi takımda tutmak istiyor.

İngiliz basınındaki habere göre, Manchester United yönetiminin 30 yaşındaki file bekçisini yeni sezonda kadro planlamasında düşünmediği ve oyuncunun takıma geri dönmesinin istenmediği belirtildi. Kırmızı şeytanların, kaleci rotasyonunda farklı isimlerle yola devam etmeyi planladığı ifade edildi.

Trabzonspor formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Onana'nın, özellikle Türkiye Kupası çeyrek finalinde Samsunspor karşısında kurtardığı penaltılar sonrası taraftarın sevgilisi haline geldiği aktarıldı. Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan'ın da geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Onu seviyoruz. Şartlar uygun olursa kalmasını istiyoruz." ifadelerini kullandığı hatırlatıldı.

Ayrıca bordo-mavili yönetimin oyuncuyu yeniden kiralama formülü üzerinde durduğu, ancak bonservisiyle transfer ihtimalinin de masada olduğu belirtildi. Haberde ayrıca Beşiktaş'ın da Kamerunlu kaleciyle ilgilendiği ifade edildi.