Beşiktaş, sezonun sona ermesi ile birlikte 15 milyon Euro'luk opsiyonu kullanıp; El Bilal Toure'nin bonservisini alma planları yapıyordu. Ancak Malili oyuncu kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini yönetime bildirdi.

ÖNCELİĞİ AVRUPA

Toure'nin; İtalya, Fransa ya da Almanya'da kulüp arayışları var. Bir veda paylaşımı yapan El Bilal Toure, "Son maç. Çok teşekkür ederim Beşiktaş. Tüm zorluklara rağmen bu sezon değerlerle dolu bu formayı giymekten gurur duydum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trabzonspor, Malili futbolcuyu transfer listesine ekledi.

PERFORMANSI

Serie A ekiplerinden Atalanta'dan şartlara bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan 24 yaşındaki kanat forveti için 3.3 milyon euro ödenmişti. Beşiktaş formasıyla 26 maça çıkan Malili futbolcu 7 gol 5 asistlik skor katkısı sağladı.

Atalanta'yla 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Bilal için 2023 yazında Almeria'ya 30 milyon euro ödenmişti.