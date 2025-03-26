İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2025 Çarşamba / 27 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,011
  • EURO
    41,1842
  • ALTIN
    3697.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Transferde rakip Alman ekibi! Fenerbahçe'de Filip Kostic mesaisi
Spor

Transferde rakip Alman ekibi! Fenerbahçe'de Filip Kostic mesaisi

Fenerbahçe, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic'in bonservisini almak için İtalyan ekibi Juventus ile görüşmelere başladı. Ancak transferde sarı lacivertli ekibe rakip Almanya'dan çıktı. Jose Mourinho gelecek sezon kadrosunda görmek istediği oyuncu için Fenerbahçe görüşmelerini sürdürüyor. İşte detaylar...

AKŞAM26 Mart 2025 Çarşamba 09:04 - Güncelleme:
Transferde rakip Alman ekibi! Fenerbahçe'de Filip Kostic mesaisi
ABONE OL

Fenerbahçe'nin sezon başında Juventus'tan kiraladığı Kostic, gösterdiği performansla Avrupa takımlarının dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Sarı-Lacivertliler, 32 yaşındaki tecrübeli oyuncunun bonservisini almak için İtalya ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor. Kanarya, 6 milyon euro civarında bonservis bedeliyle bu transferi bitirmeyi planlıyor. Alman ekibi Frankfurt ise Kostic'i yeni sezonda kadrosuna katmak için girişimlere hız vermiş durumda.

MOU KALMASINI İSTİYOR

Başarılı oyuncu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun en güvendiği isimlerin başında geliyor. Portekizli çalıştırıcı, Sırp yıldızının bonservisinin alınması gerektiğini yönetime iletti. 32 yaşındaki sol bek, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 27 maçta 2 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Kostic'in güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon euro.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.