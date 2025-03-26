Fenerbahçe'nin sezon başında Juventus'tan kiraladığı Kostic, gösterdiği performansla Avrupa takımlarının dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Sarı-Lacivertliler, 32 yaşındaki tecrübeli oyuncunun bonservisini almak için İtalya ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor. Kanarya, 6 milyon euro civarında bonservis bedeliyle bu transferi bitirmeyi planlıyor. Alman ekibi Frankfurt ise Kostic'i yeni sezonda kadrosuna katmak için girişimlere hız vermiş durumda.

MOU KALMASINI İSTİYOR

Başarılı oyuncu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun en güvendiği isimlerin başında geliyor. Portekizli çalıştırıcı, Sırp yıldızının bonservisinin alınması gerektiğini yönetime iletti. 32 yaşındaki sol bek, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 27 maçta 2 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Kostic'in güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon euro.