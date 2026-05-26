Üst üste 4. kez şampiyon olmayı başaran Galatasaray, yeni sezon için çalışmalarına başladı. Orta sahaya takviye yapmayı birinci hedef olarak gören Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli isimleri gündemine aldı. Bu doğrultuda CimBom'un, Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona erecek olan Julian Brandt için harekete geçtiği iddia edilmişti. 10 numarada forma giyen 30 yaşındaki futbolcunun menajerleriyle temasa geçildiği de aktarıldı. Ancak Aslan bu transferde yalnız değil, Atletico Madrid gibi dev kulüpler de Brandt'ı istiyor.

KİLİT HEDEF OLARAK GÖRÜLÜYORDU

İspanyol basını, Galatasaray'ın Julian Brandt için devreye girmesinden dolayı büyük bir şok yaşıyor. Estoesatleti adlı site, Sarı Kırmızılılar'ın bu hamlesiyle Atetico Madrid'in planlarını alt üst ettiğini belirtti. Haberde özetle şu ifadeler kullanıldı: "Atletico Madrid Futbol Direktörü Mateu Alemany, Rojiblancos'un orta sahasını güçlendirmek için kilit hedef olarak belirlemişti. Ancak güçlü Galatasaray, Julian Brandt için yarışa dahil oldu. Sahneye hızlı bir giriş yapan G.Saray, Brandt'ı çok isteyen Atletico Madrid'in planlarını alt üst etti.

G.SARAY MALİ OLARAK AVANTAJLI

Bedelsiz transferle gelen oyuncunun maaş talepleri de önemli ölçüde artıyor. Bu durumda, Türk kulübü, Atletico Madrid'in şu anda eşleşmesi çok zor olan bir mali avantaja sahip. Madrid merkezli kuruluş için ulaşılamaz bir mali güç anlamına geliyor." Geride bıraktığımız sezon 41 karşılaşmada görev alan başarılı futbolcu, 11 gol ve 4 asistlik skor katkısında bulundu. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Brandt, kariyeri boyunca Almanya dışına çıkmadı. Alman Milli Takımı'nın formasını 48 kez terletip, 3 gol attı.