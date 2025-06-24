United'ın planları arasında yer almayan Jadon Sancho ile ciddi şekilde ilgileniyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, G.Saray'ın Leroy Sane transferinden sonra F.Bahçe Yönetimi'ne büyük tepki göstermişti. Yönetim, İngiliz yıldızı renklerine bağlayarak, taraftarın nabzını düşürmeyi amaçlıyor. Ancak sezonu Chelsea'de kiralık geçiren Sancho, birçok Avrupa devinin de gündeminde. İtalyan basınına göre F.Bahçe'nin bu transferde en ciddi rakibi Juventus.

VLAHOVİC'İ VERİP JADON'I İSTİYOR

Gazzetta.it'te yer alan habere göre İtalyan devi, geçen yaz transfer etmek istediği 25'lik hücumcu için girişimlerini hızlandırdı. Juventus'un, Sancho için Manchester United'a Sırp golcüsü Dusan Vlahovic'i önereceği aktarılırken, İngiliz yıldızın Torino temsilcisine gitmeye sıcak baktığı vurgulandı. Kırmızı-Şeytanlar'ın santrfor arayışında olduğu ve F.Bahçe'nin listesinde yer alan Vlahovic'in, 'üst seviye' liglerde oynamak istediği biliniyor. Haberlerde ayrıca Jadon Sancho için, İtalya Serie A ekibi Napoli ve Suudi Arabistan ekiplerinin ilgilendiği de belirtiliyor.

MOURİNHO DEVREYE GİREBİLİR

İngiliz basını ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Jadon Sancho transferini kolaylıkla çözebileceğini yazdı. Portekizli teknik adamın, Manchester United'ı çalıştıran vatandaşı Ruben Amorim'le dost olduğu ve Mou'nun ikili ilişkilerini devreye sokabileceği vurgulandı. Sarı-Lacivertliler'in maaş teklifinin 12 milyon euro civarında olduğu Sancho'nun 28 milyon euro piyasa değeri bulunuyor. Kulübüyle sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek olan 25'lik kanat oyuncusu geçen sezon 42 karşılaşmada 5 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.