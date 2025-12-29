İSTANBUL 7°C / 5°C
  Transferde rakip Porto! Fenerbahçe'den Souffian El Karouani hamlesi
Transferde rakip Porto! Fenerbahçe'den Souffian El Karouani hamlesi

Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, 25 yaşındaki sol bek oyuncusu Souffian El Karouani için teklifte bulundu. Sarı lacivertli ekibin listesinde olan başarılı futbolcu için Portekiz kulübü Porto da devrede. İşte detaylar...

29 Aralık 2025 Pazartesi 09:06
Transferde rakip Porto! Fenerbahçe'den Souffian El Karouani hamlesi
ABONE OL

Utrecht formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Souffian El Karouani için resmi teklifini ileten Fenerbahçe, Portekiz ekibi Porto ile büyük bir yarışın içine girdi. Hollanda ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 25 yaşındaki futbolcu için kulüp cephesinden resmi açıklama geldi. Utrecht'in çoğunluk hissedarı Frans van Seumeren, AD.nl'ye yaptığı açıklamada oyuncunun geleceğine dair çarpıcı ifadeler kullandı. Van Seumeren, oyuncunun ayrılık süreciyle ilgili şunları söyledi: "Geçtiğimiz yaz transfer döneminde 7 milyon euroya satılabilirdi. Bütçemizde 7.5 milyon euroluk bir açık vardı ve satış yapmalıydık. Ancak kulüp olarak bir Rus ekibiyle iş yapmanın ahlaki açıdan sorumsuzluk olacağını düşündük. Souffian her zaman 'Utrecht benden para kazanabilir' diyordu. Ancak sözünü tutacak mı, bilmiyorum. Umarım onunla dostane bir anlaşmaya varabiliriz. Tercihen uzun süreli bir sözleşme yapmak isterim ancak aksi takdirde oyuncuyu kış transfer döneminde satmayı planlıyoruz."

Popüler Haberler
