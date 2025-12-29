Utrecht formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Souffian El Karouani için resmi teklifini ileten Fenerbahçe, Portekiz ekibi Porto ile büyük bir yarışın içine girdi. Hollanda ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 25 yaşındaki futbolcu için kulüp cephesinden resmi açıklama geldi. Utrecht'in çoğunluk hissedarı Frans van Seumeren, AD.nl'ye yaptığı açıklamada oyuncunun geleceğine dair çarpıcı ifadeler kullandı. Van Seumeren, oyuncunun ayrılık süreciyle ilgili şunları söyledi: "Geçtiğimiz yaz transfer döneminde 7 milyon euroya satılabilirdi. Bütçemizde 7.5 milyon euroluk bir açık vardı ve satış yapmalıydık. Ancak kulüp olarak bir Rus ekibiyle iş yapmanın ahlaki açıdan sorumsuzluk olacağını düşündük. Souffian her zaman 'Utrecht benden para kazanabilir' diyordu. Ancak sözünü tutacak mı, bilmiyorum. Umarım onunla dostane bir anlaşmaya varabiliriz. Tercihen uzun süreli bir sözleşme yapmak isterim ancak aksi takdirde oyuncuyu kış transfer döneminde satmayı planlıyoruz."