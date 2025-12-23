İSTANBUL 13°C / 8°C
Spor

Transferde rakipler Avrupa'dan! Beşiktaş'ta hedef Ruben Loftus-Cheek

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Siyah beyazlı ekibin, Milan'dan ayrılması gündemde olan Ruben Loftus-Cheek'i yakından takip ettiği öne sürüldü. İşte detaylar...

23 Aralık 2025 Salı 12:58
Transferde rakipler Avrupa'dan! Beşiktaş'ta hedef Ruben Loftus-Cheek
ABONE OL

Milan'da ara ayı transfer döneminde takımdan ayrılması gündemde olan Ruben Loftus-Cheek için çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

EN CİDDİ BEŞİKTAŞ

Tuttosport'un haberine göre Beşiktaş, İngiliz yıldız ile en ciddi ilgilenen kulüp durumunda bulunuyor. Orta sahasını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların yıldız ismi yakından takip ettiği belirtildi.

İNGİLTERE VE LAZIO'DAN İLGİ

Öte yandan haberde Premier Lig'den birden fazla kulübün oyuncu hakkında bilgi aldığı belirtilirken henüz somut bir adım atılmadığı kaydedildi.

Ayrıca 29 yaşındaki oyuncuyu Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin, takımında görmek istediği aktarıldı.

PERFORMANSI

Bu sezon 17 maçta forma giyen orta saha, 1 gol-1 asistlik performans sergiledi. İngiliz oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor.

