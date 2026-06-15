Fenerbahçe'nin Roma forması giyen Matias Soule'yi transfer etmek istediği iddia edildi.

İtalyan basınından Il Tempo'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin yeni yönetimi, Matias Soule'yi transfer listesine alarak oyuncunun şartları hakkında araştırma yapmaya başladı. Haberde, sarı-lacivertli kulübün yanı sıra Borussia Dortmund, bazı Premier League ekipleri ve Suudi Arabistan kulüplerinin de oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

40 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Roma'nın mali dengelerini korumak amacıyla gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu aktarılan haberde, İtalyan ekibinin 23 yaşındaki kanat oyuncusu için yaklaşık 40 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.

Sağ kanatta görev yapan Arjantinli futbolcunun, AS Roma ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon Roma formasıyla 42 resmi maçta görev alan Soule, 7 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'nin oyuncu için resmi girişimde bulunup bulunmayacağının ise önümüzdeki günlerde netlik kazanmasının beklendiği ifade edildi.