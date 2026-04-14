Trendyol Süper Lig'de sona yaklaşırken lider konumda bulunan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda sol bek için adayını belirledi.

HEDEF OLIVERA

Transfer Feed'de yer alan habere göre; Galatasaray, İtalya Serie A takımlarından Napoli'de forma giyen sol bek Mathias Olivera ile ilgileniyor.

Uruguaylı oyuncuyu transfer etmeye çalışabilecek diğer kulüpler arasında Atletico Madrid, Nottingham Forest, Sevilla ve West Ham United da bulunuyor.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇMİŞTİ

Sarı-kırmızılı ekip, 2017/2018 sezonunun yaz transfer döneminde Olivera'yı sağlık kontrollerinden geçirmesine rağmen o dönem Uruguay basınında çıkan habere göre, oyuncunun babasıyla menajerinin kavga etmesi sonucunda transfer iptal olmuştu.

PERFORMANSI

28 yaşındaki oyuncu, bu sezon 29 maça çıktı ve 2 kez gol pası verdi. Olivera'nın Transfermarkt değeri ise 15 milyon euro.