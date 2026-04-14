İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2026 Salı / 27 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7428
  • EURO
    52,8274
  • ALTIN
    6877.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Transferde rakipleri Avrupa devleri! Galatasaray'da hedef Mathias Olivera
Spor

Transferde rakipleri Avrupa devleri! Galatasaray'da hedef Mathias Olivera

Gelecek sezon için çalışmalara başlayan Galatasaray transfer için düğmeye bastı. Sarı kırmızılı ekip, İtalyan takımı Napoli forması giyen 28 yaşındaki deneyimli sol bek oyuncusu Mathias Olivera'yı takibe aldı. Ayrıca oyuncuyu Avrupa'nın önemli kulüplerinin takip ettiği biliniyor. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ14 Nisan 2026 Salı 14:13 - Güncelleme:
Transferde rakipleri Avrupa devleri! Galatasaray'da hedef Mathias Olivera
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de sona yaklaşırken lider konumda bulunan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda sol bek için adayını belirledi.

HEDEF OLIVERA

Transfer Feed'de yer alan habere göre; Galatasaray, İtalya Serie A takımlarından Napoli'de forma giyen sol bek Mathias Olivera ile ilgileniyor.

Uruguaylı oyuncuyu transfer etmeye çalışabilecek diğer kulüpler arasında Atletico Madrid, Nottingham Forest, Sevilla ve West Ham United da bulunuyor.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇMİŞTİ

Sarı-kırmızılı ekip, 2017/2018 sezonunun yaz transfer döneminde Olivera'yı sağlık kontrollerinden geçirmesine rağmen o dönem Uruguay basınında çıkan habere göre, oyuncunun babasıyla menajerinin kavga etmesi sonucunda transfer iptal olmuştu.

PERFORMANSI

28 yaşındaki oyuncu, bu sezon 29 maça çıktı ve 2 kez gol pası verdi. Olivera'nın Transfermarkt değeri ise 15 milyon euro.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.